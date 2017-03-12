轉PO網友整理「蔡英文19項政策大轉彎」 議員酸：竟如此無恥兼搞笑

我要評比

總統蔡英文。(圖/中時資料照)

長久以來，台灣政治人物選前選後常存有兩套標準，導致民眾始終對整體政治生態感到失望。而蔡政府自去（2016）年上任後，就頻被指責，與在野時所主張政見差異太大，讓外界常用「髮夾彎」來戲稱；近來，就有網友詳細整理出「蔡英文19項政策大轉彎一覽表」，其今（12）日更被新北市議員林國春轉貼至臉書，直酸蔡英文，竟然如此無恥兼搞笑！引起熱烈討論。

林國春今於臉書轉貼網友整理出的「蔡英文政策大轉彎一覽表」，高達19項前後說法不一致，其中包括，「核四廢除」、「開放陸客」、「美豬進口談判 」、「一例一休」等重大議題皆有入列；林就不禁諷刺地說道，「蔡英文一生的詐騙劇本，竟然如此無恥兼搞笑！」

貼文一出，立刻引起熱議，網友紛紛表示，「綠色執政，無恥無能保証。」「蔡英文做的事情也跟現在社會上一些人一樣。」「要像韓國總統下台！」有也人無奈地指出，任何一黨都一樣！只要想到自己的權力利益，都是見風轉舵。

網友整理19項蔡英文政策大轉彎一覽表如下：

1、

2008年蔡英文:18%不公不義，我們要廢除...

2011年蔡英文被抓到領18%，蔡英文:我會放棄18%，但此後無力做公益...

2、

2005年蔡英文:台灣必須靠電能帶動經濟，核四一定要興建...

2008年蔡英文:台灣必須推動無核家園，核四一定要廢除...

3、

2015年蔡英文:無核家園必須要有兩個條件，台灣應可在50年之內完成...

2000年蔡英文擔任陸委會主委：兩岸服貿一定要趕快通過...

2014年服貿是黑箱作業，簽了會影響台灣人民就業，千萬不能過...

4、

2008年小英罵馬英九總統兼黨主席是黨國不分，想搞獨裁...

2016年小英勝選，改口說總統要兼黨主席是好事，完全沒有問題...

5、

2008年小英說執政黨立委過半，完全執政是國家災難，憲政危機...

2016年小英說執政黨過半才能完全執政，完全推動政策...

6、

2012年馬英九三階段緩漲電價，小英說電價成本很低，根本不用漲電價，抓台電肥貓即可...

2016年小英說未來十年必須要緩漲電價...

7、

2015年小英參加農業座談會，看到農民就說要保護農業發展，四階段計畫...

同年看到環保人士就說要發展綠能發電，推動將農地改為綠能發電用地...

8、

2011年小英到金門參加瓊林蔡氏家廟，祭拜來自中國濟陽的蔡氏祖先。

2012年小英把父親墓碑祖籍從中國濟陽改楓港，不承認父親以上來自大陸的蔡氏祖先。

9、

2015年小英授意民進黨立委杯葛反對原住民自治案。

下午發表總統政見，就跟原住民講要支持原住民自治...

10、

2014年面對收費員抗議，以及參加勞工大會時，蔡英文表示民進黨永遠與勞工站在一起。

2015年參訪彰濱工業區，親口與企業大老表示，台灣勞工假太多...

11、

2008年劉兆玄組閣，平均年齡57歲，民進黨痛批此內閣是千歲內閣，都是找一些沒有執行力的老人來占缺...

2016年林全組閣，找來扁執政時期的一堆老人，內閣平均年齡62歲...

12、

2010年民進黨反對ECFA，說簽了會造成400萬人失業，ECFA是糖衣毒藥，絕對不會讓ECFA通過...

2016年民進黨準備執政，說不能退出ECFA...

13、

2012年民進黨反對服貿、貨貿、說服貿是黑箱作業，必須逐條審查...

2016年民進黨準備執政，且國會已過半，改口說服貿不能逐條審查，必須打包通過...

14、

2008年民進黨反對開放陸客來台，說這會造成解放軍偷渡來台，影響國安，且大批陸客影響台灣旅遊品質...

2016年民進黨準備執政，說非常歡迎陸客多多來台...

15、

2008年民進黨反對92共識，痛批馬英九執政8年，用92共識當作兩岸政策主軸，是賣台，喪權辱國...

2016年民進黨準備執政，說會維持馬英九的兩岸政策，不說否認92共識，但說不否認兩岸92會談...

16、

2013年開放美牛換取加入TPP談判之後，馬政府在討論美豬是否跟著開放，民進黨態度堅定表示，國人飲食習慣豬肉遠勝於牛肉，堅持美豬瘦肉精必須零檢出，反對瘦肉精美豬進口，美豬如果開放進口，一定要求總統下台...

2016年民進黨準備執政，改口說政府哪有能耐不開放美豬進口？必須以進口美豬作為跟美國換取經貿談判...

17、

2015年馬政府以中華台北名義參加國際衛生WHA大會，民進黨痛批馬政府喪權辱國，一中賣台...

2016年民進黨準備執政，在WHA申請書特別加註，一個中國為原則的情況下，仍表示準備以中華台北名義參加WHA...

18、

2015年馬政府研議開放核災食品有條件輸入，民進黨痛批馬英九開放核災區食品是罔顧國人健康安全，可惡又可恥，馬英九如果真的開放核災區食品，就該下台負責...

2016年民進準備執政，明確表示受於日方壓力，必須開放核災區食品，急著在三天辦完10場公聽會後，就要修法準備開放核災區食品進口...

19、

2016年1月4日蔡英文接受工鬥及勞工團體陳情時，承諾在場人士：民進黨絕對堅持周休二日及兩休政策，如果能夠執政佔有國會主導權，絕對不會砍掉七天假，絕對會落實周休二日...

2016年11月民進黨政府堅持不要周休二日，要一例一休，堅持要砍掉七天假。

(中時電子報)