還有700萬車貸 司機：再也不敢接進香團了
左營鳳邑壽山宮進香團的遊覽車是司機陳明生所有，雖靠行勝璋通運遊覽公司旗下，但車主自己會接團載客，出車也不會跟靠行公司說，所以公司一無所知。司機陳明生說，他手受傷不是炸傷，是趕著滅火被東西割傷，當時行李箱內有香爐、瓦斯氣瓶、鞭炮、金紙等物，疑香爐的火沒有熄滅引起的。
62歲陳明生開大客車資歷近40年，案發這台遊覽車兩年前貸款近700萬，他說，平常幾乎沒接進香團，今天是臨時被調車，一早7點從左營壽山宮出發，先去嘉義港口宮，接著到配天宮後，在車上休息等香客突然發生意外。
陳明生說，自己是老司機了，本身很守法，沒吃過紅單，「怎會不知安全性？」，但香客團瞞著他將點燃的香枝、瓦斯槍裝進紙箱再放入遊覽車行李置物處，才會引發火警，造成氣窗被炸飛，部分座椅燒毀，初步估算車體損失20多萬，目前雙方傾向和解，「以後再也不敢接進香團了」。
(中時)
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