遭媒體影射 劉世芳盼國防部還公道

我要評比

媒體報導，有民進黨南部某立委強行介入國軍少將人事安排，民進黨立委劉世芳今天表示，自己沒有任何相關行為，呼籲國防部與報導媒體，清楚說明所指控者是誰，還立委一個公道。

媒體報導，蔡政府上任還未滿1年，爆出民進黨南部某立委強行介入國軍少將人事安排，為此國防部在上週召開將級晉任人事評議委員會，通過該名立委舉薦的人選，此舉已引發國軍內部強烈反彈。

國防部今天表示，國軍將級人事案均依「陸海空軍軍官士官任職條例暨施行細則」、「國軍重要軍職候選調任作業規定」經人評會審核辦理，媒體報導某委員介入，並非事實。

劉世芳晚間發出聲明指出，媒體報導有南部民進黨籍立委涉入軍方人事關說，後來又有消息指涉是國防委員會成員，造成媒體胡亂點名、四處影射。

她表示，作為立法院國防外交委員會的一員，除了坦蕩宣誓絕無任何相關行為以外，更要嚴正要求國防部、報導媒體，清楚說明所指控者是誰，並追究相關責任，還政府、民進黨與全體國防委員會立委一個公道。1060312

(中央社)