朴槿惠返私宅表歉意 發言人：真相一定會大白

遭彈劾下台的南韓前總統朴槿惠於12日傍晚抵達位於首爾三成洞的私邸。(美聯社)

大批支持者聚集在朴槿惠的私宅附近。（美聯社）

10日遭彈劾下台的南韓前總統朴槿惠，於12日當地時間當天下午5點左右離開青瓦台，前往位於首爾三成洞的私邸，她隨後順利抵達私宅，大批支持者早已聚集在其私宅附近，不過朴槿惠未發表任何講話，而是通過發言人表示「真相總有大白的一天」。

大陸央視報導，大批支持者揮舞著太極旗夾道歡迎，朴槿惠下車後微笑著與支持者一一握手，並與親朴派政黨人士握手，進行簡短交談。

她通過發言人表示，「我沒有完成我的總統職責，表示非常抱歉。對國民的支持和新任表示感謝。所有的責任都由自己一個人承擔，相信真相終有大白的一天。」

韓聯社報導，朴槿惠三成洞私邸建於1983年，自1990年起到2013年入住青瓦台前，朴槿惠一直住在這裡。起初朴槿惠計畫明年2月卸任前對私邸進行維修，但因提前下台沒有來得及施工。

(旺報)