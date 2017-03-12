禽流感防疫 台南2黑面琵鷺死亡送驗

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台南市七股區昨天有人發現2隻死亡多時的黑面琵鷺，由於正是禽流感防疫敏感時刻，特有生物保育中心人員穿著防護衣把屍體撿起保存後，已交由台南市動保處送驗。

這2隻死亡的黑面琵鷺是昨天上午10時許在七股黑面琵鷺保護區東側發現。特有生物保育中心人員隨後穿上防護衣，前往將屍體撿起保存，隨後交給台南市動物防疫保護處，送到行政院農委會檢驗，以確定死因。

台南市動保處指出，2隻黑面琵鷺都已死亡多時，其中一隻已經呈乾枯狀，不太看得出是否有禽流感的症狀，確實的死因，有待進一步化驗釐清。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，已請志工加強黑面琵鷺棲地的巡守防護，現在正是禽流感盛行時，希望這2隻黑琵不是因禽流感死亡。1060312

(中央社)