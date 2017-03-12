台江大道花12年全線通車 賴清德今在分隔島植樹

台南市長賴清德（左1）在植樹節這天，除了啟用台江大道全線通車儀式，並在分隔島中種下水黃皮樹。（程炳璋攝）

台南市長賴清德（米背心黑領者）在植樹節這天與學童一起種樹。（程炳璋攝）

台江大道最後一哩路完工，12日舉辦全線通車典禮，不僅東西向全長13.8公里貫穿，未來繼續爭取向西連接南北向的台61線西濱快速道路，向東延伸至永康區，未來從台61線走台江大道，可通往國道一號與南科聯絡道，台南市長賴清德趁植樹節這天在分隔島種下水黃皮樹，兼主持通車儀式。

東西向的台江大道分為東段、中段與西段，中段道路在10年前最早完工，陸續再向中央爭取23.3億經費，完成東段與西段，總經費為63.3億元，台江大道的最後一哩路為西段安明路至青草崙堤岸，上月完工，12日宣布全線通車，距離中段完工日，已再經過10年。

未來橫跨曾文溪的景觀大橋完工，從西濱快速道路轉向台江大道往東，可直通至高鐵橋下道路，可望建構起雲嘉南地區與台南都會生活圈道路網。

台江大道花費12年時間全線通車，賴清德主持通車儀式外，提到台灣六個直轄市中，台南經費最少，工程卻作的最多，靠著是民間力量的團結，並稱許黃偉哲、陳亭妃等立委在中央爭取經費建功。

(中時)