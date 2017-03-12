見車鑰匙未拔起貪念 警巡邏逮獲偷車賊
麻豆警分局日前甫開始宣導「留匙不留車，留車不留匙」，11日就逮獲一名騎著偷來的機車，在麻豆街頭趴趴走的吳姓竊嫌，其供稱因看見機車鑰匙未拔，且自己需要機車代步，才一時起貪念，警方12日偵訊後依竊盜罪嫌送辦。
麻豆警方為有效降低轄區內的機車失竊率，近期針對失竊熱點加強巡邏，並規畫時段讓便衣警埋伏肅竊勤務，11日由巡佐溫源財、警員陳政哲、楊軒睿及李庚翰等人，在執行查贓勤務時，發現35歲吳嫌騎乘的車輛為失竊車，便想上前盤問。
孰料，吳嫌不但心虛拒絕盤查，更騎車加速逃逸，最後鑽進小巷想棄車逃逸，所幸警方迅速趕至圍捕，10分鐘內就逮獲吳嫌。
警方也提醒民眾，騎乘機車至農田工作或至超商、市場購物，千萬別忘了拔鑰匙，而讓宵小有機可乘，造成自身的損失。
(中時)
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