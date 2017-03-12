美韓聯合軍演「關鍵決斷」 13日啟動

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韓聯社報導，據南韓軍方12日消息，韓美聯合軍演「關鍵決斷」（KR）將於13日正式啟動，美國核航母等兩國最先進武器將參演。

「關鍵決斷」將持續至本月24日，美國卡爾文森號航空母艦、F-35B隱形戰機等將參加此次軍演。卡爾文森號的滿載排水量達10萬噸，長333公尺、寬77公尺，被稱為「海上軍事基地」。

據悉，韓美聯合司令部並不計畫向北韓通知此次軍演的具體日程。韓軍一位負責人表示，由於北韓有可能以韓美聯合軍演為藉口有所行動，因此韓美將在全面加強對北韓警戒的情況下進行訓練。

另一方面，代號為「鷂鷹」（FE）的韓美聯合軍演已於本月1日啟動，美國派出1萬名兵力參演，南韓則派出29萬兵力。

(旺報)