禁韓令發酵？ 3400陸客郵輪到濟州島拒下船

據韓聯社12日報導，正當大陸發出「旅遊禁韓令」持續發酵，韓國首次發生了乘坐國際郵輪來到濟州的3400餘名中國團體遊客拒絕下船事件。

根據濟州島方面傳出的消息，11日下午1時，國際郵輪歌詩達郵輪賽琳娜號抵達濟州外港。但該郵輪通報說，船上3400餘名中國團體遊客拒絕下船。當時濟州方面的出入境、海關、檢驗檢疫人員已經做好準備，因此對於中國遊客的舉動感到非常難以置信。

韓國海運工會相關負責人表示，最近雖然也有部分中國遊客拒絕下船，但如此大規模的全船人員拒絕下船事情還是第一次發生。當時碼頭上已經有80餘台觀光大巴在等候，濟州免稅店等購物場所和數十名導遊也做好了接待準備，當得知中國遊客聚集下船的消息，都感到白忙一場。

據韓媒報道，此次乘船的遊客全部來自中國一家企業的獎勵觀光團，有分析認爲，這或許與「薩德」有關。

此次歌詩達郵輪賽琳娜號從日本福岡駛來，在經過4小時後，於11日下午5時離開濟州，駛往下一目的地天津港。據瞭解，這是國際郵輪從1990年代末停靠濟州以來，20多年間首次有乘客集體拒絕下船事件發生。

韓國媒體說，由於中國方面嚴格限制赴韓旅遊，歌詩達下屬的2艘遊輪從本月16日至6月30日赴濟州的停靠計畫全部取消，總班次爲26次。根據去年平均每艘歌詩達郵輪搭載中國乘客2300人計算，僅歌詩達郵輪方面就將少給濟州帶來12萬中國遊客。

有分析認爲，今後郵輪取消赴濟州的例子還將增多。

(旺報)