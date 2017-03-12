陸部分省市推15年國教 教部：不宣導

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大陸一些省市開始實施15年免費教育，教育部長陳寶生12日說，目前延長義務教育期限時機還不成熟。

陳寶生12日出席第十二屆全國人大五次會議的記者會，就教育改革發展的相關問題回答中外記者的提問。

《北青報》報導，針對個別省市開始實施15年免費教育，陳寶生表示，義務教育與免費教育不同，需要通過立法解決，有強制性，個別省市可以依據自身實際情況作出安排，但教育部並不宣導。

(旺報)