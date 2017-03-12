高雄中都濕地驚見女浮屍 身份待確定

我要評比

高市警方今天傍晚在中都濕地尋獲一具女浮屍，有待家屬指認。（柯宗緯翻攝）

今天傍晚5點40分，運動民眾行經高市三民區中都溼地水池，發現一具年約6、70歲女浮屍，警方初步查看身上無明顯外傷，也未尋獲身分證件及遺書；死者體型瘦小，約莫155公分，穿著紅色長袖、黑褲，研判中午即落水，身份及死因有待進一步釐清，警方已通知鄰近里長前往協助指認。

(中時)