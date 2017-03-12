澳洲鳥人大賽 繽紛胸罩手工降落傘奪冠
澳洲一年一度的「蒙巴節鳥人大賽」今天在雅拉河畔登場，電視劇演員強生憑著以胸罩製成的手工降落傘，擊敗其他變裝成氣球馬和有翅膀爬行動物的參賽者，奪下冠軍。
法新社和墨爾本「前鋒太陽報」（Herald Sun）報導，參賽者靠著手工製作的滑翔機，從數以千計觀眾眼前飛過。
參賽者從雅拉河（Yarra River）上方4公尺的跳台躍下，在墜入水中之前，儘可能拉長在空中停留的時間。
今年的蒙巴節鳥人大賽（Moomba Birdman Rally）共吸引15名參賽者參與，其中1名男性參賽者扮成「科學怪人的新娘」（Bride of Frankenstein），另1名女性騎著以氣球製成的馬匹，還有1名參賽者穿著翼手龍道具服亮相。
談到打算如何靠這個色彩繽紛的新奇裝置滑翔時，強生（Samuel Johnson）說，「基本上，策略就是以愈史詩式的方式搞砸一切愈好」。
澳洲廣播公司（ABC）報導，強生也為1個癌症慈善機構募得超過2萬澳元（約新台幣47萬4000元）的經費；這個慈善機構是在強生的姐妹診斷出罹患癌症後成立。（譯者：中央社劉文瑜）1060312
(中央社)
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