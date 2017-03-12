SBL季後賽 達欣替補43分再勝璞園
SBL季後賽4強今天在板橋登場，達欣以98比87擊敗璞園，系列賽取得2比0領先，而達欣替補球員此役合力貢獻43分，團隊有所發揮成了勝負關鍵。
超級籃球聯賽（SBL）達欣上半場以51比39領先，其中達欣替補的林冠綸在上半場投進全隊最多的11分。
下半場璞園奮力追趕，彭俊諺的三分球一度追成73比78，不過達欣靠著布拉（Sim Bhullar）的內線、林冠綸的外線，再把領先分數拉開至雙位數。
第4節最後1分12秒，璞園的戴維斯（Quincy Davis）快攻灌籃追成85比92，接下來使出犯規戰術，不過達欣放慢進攻節奏，並把握罰球，最終順利收下勝利。
林冠綸雖然替補上陣，卻攻下全隊最多的20分，其中三分球12投6中，也是替補的黃鎮拿下14分8籃板。
達欣昨天以68比67險勝璞園，而今天獲勝的分差較大，黃鎮認為，昨天是達欣的第1場季後賽，璞園則是頂著3連勝晉級，「我們也有壓力，今天壓力就比較小。」
黃鎮表示，自己和昨天也沒有什麼差別，就是心態正確，上場就是做好教練交代的工作。1060312
(中央社)
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