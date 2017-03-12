LamiGirls春訓 強調女人味
職棒Lamigo桃猿隊專屬啦啦隊「LamiGirls」進行春訓，為新球季備戰，今天邀請客座舞蹈老師Kimiko前來調整女孩眼神與肢體，強調女人味。
剛結束LamiGirls徵選會，4名新進學妹牙牙（牙璽喬）、紅豆（陳玟伶）、籃籃（籃靖玟）、以及亞璇（李亞璇）這兩天春訓與16名學姊學習新、舊應援曲目，為新球季開幕準備。
在新舞蹈中，女孩們穿起高跟鞋，手持扇子，Kimiko老師盼女孩們傳達性感、健康與陽光的態度，並針對眼神、甩頭的角度進行調整，要展現出女人味，除了為球員加油外，也要擄獲各式球迷的心。
「把高跟鞋放在枕頭下一起睡。」學姊Eli表示，在Kimiko老師眼裡，我們是一群高跟鞋都穿不好的女孩，但是對於表演者來說，高跟鞋與扇子是手腳的延伸，所以必須跟他們培養好感情，才能展現女人味。亞璇說，展現「女人味」是她需要加強的地方，回去會好好跟高跟鞋培養感情。
「猿風加油」是全猿主場招牌，歷年來的應援曲目高達上百首，籃籃說，曲目多又很像，加上球員多，很容易搞混，所以回去看影片外，還會在腦海中分類。身兼二職的牙牙則說，春訓前就與學姐約時間練習，希望盡力學好，在開幕能有好表現。
LamiGirls有一項春訓傳統，「學妹住球場」，原以為球場的環境會很刻苦，不過紅豆表示，這裡有床墊、有枕頭，還有很多睡袋跟暖氣可以吹，讓學姐Linda說當年春訓又冷又下雨，看到現在學妹住這麼好，直呼羨慕。
桃猿主場開幕戰將在28日展開，配合桃園機場捷運開通，首週將舉辦「桃捷趴」，要與球迷一同慶祝桃園大事，也迎接新球季到來。1060312
(中央社)
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