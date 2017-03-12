范冰冰冒瘀青！李晨心疼寫對聯「心痛我冰」
恩愛情侶檔范冰冰、李晨因拍《武媚娘傳奇》墜入愛河，小倆口公開認愛至今戀情穩定，2人也常公開曬恩愛，是外界看好步入禮堂的一對。不過范冰冰近日卻因為拍戲受傷，出現大塊瘀青，男友李晨創作寫對聯，還不忘放閃。
范冰冰因拍戲受傷冒瘀青，她在微博感嘆：「為什麼拍場戲就像跟人打了一架！」李晨則在微博創作一副對聯，並寫下：「敬業愛崗好同志，活血化淤要保重，橫批心痛我冰」，情侶倆互動甜蜜爆表。除了李晨心疼外，范冰冰受傷也引發網友留言關心，對此，范冰冰也要粉絲別擔心「這點兒小傷不算什麼！」
(中時電子報)
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