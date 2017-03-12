歡慶婦幼節　新營郵政工會邀親子採草莓

小朋友們看見滿滿的草莓，興奮地拉著父母想趕緊入園採收新鮮的草莓。（新營郵政工會提供）

新營郵政工會為慶祝今年婦幼節，提早12日在善化的溫馨草莓園，辦理親子採草莓活動。（新營郵政工會提供）

「哇！是草莓」新營郵政工會為慶祝今年婦幼節，提早12日在善化的溫馨草莓園，辦理親子採草莓活動，約有員工、眷屬近500人報名參加，草莓深受大小朋友的喜愛，因此不少孩童看見園區內一顆顆新鮮的草莓，興奮的拉著父母要下田採草莓，模樣相當可愛。

新營工會理事長沈明祥表示，因新營郵局轄區佔台南26個行政區，員工平時分散在各個郵局，嫌少有聯誼互動的機會，12日藉著歡慶婦幼節採草莓活動，也讓大家聚一聚聯絡感情，此外，辦在草莓園也可推動地方農特產，幫助在地農民，算是一舉兩得。

活動12日吸引近500多人參與，一早郵局的員工及眷屬就將草莓園擠得滿滿滿，大家採的不亦樂乎，直呼有吃又能外帶，真的相當幸福。

(中時)