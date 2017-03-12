胡耀邦遺孀病逝評論 疑遭刪除

我要評比

中共前總書記胡耀邦遺孀李昭日前病逝北京，但據英國廣播公司報導，她過世的部分報導與微博評論卻因為有網友再度評價胡耀邦定位，遭到中國大陸監管部門刪除。

被視為中國共產黨內開明派的胡耀邦，於1989年逝世於北京，中國大陸學生展開大規模集會悼念，並演變成學生抗議示威運動，最終導致官方血腥鎮壓的六四天安門事件。

在李昭過世的消息曝光後不久，英國廣播公司（BBC）再度造訪首先刊出李昭過世消息的「新京報」網站卻發現，這篇報導已經不在網頁上。

庫存的網頁雖然仍能檢視這篇報導，但報導中僅簡述李昭的生平、在中共黨內的職位，以及與胡耀邦的結婚年分。

不光「新京報」報導有所刪改，在中國大陸社群網站微博上，部分網友評論李昭逝世，以及因為李昭逝世而再評價胡耀邦的留言也遭到刪除。

此外，根據香港網媒「香港01」報導，李昭生病住院期間，中國大陸國務院前總理溫家寶曾前往探視。在胡耀邦擔任總書記期間，溫家寶任職於中共黨中央。1060312

(中央社)