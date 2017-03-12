文在寅聲勢漲 籲全國團結共譜新歷史

南韓前總統朴槿惠遭彈劾下台後，下任總統呼聲最高的文在寅今天呼籲全國團結共譜「新歷史」。與此同時，數百名擁朴人士聚集朴槿惠私邸外對她相挺。

法新社報導，憲法法院10日維持國會彈劾朴槿惠的決定，使她因為1宗牽涉閨蜜的貪腐醜聞而遭解職下野。

南韓須在裁決後60天內選出新總統。當地媒體報導，最有可能在5月9日投票。

共同民主黨前領導人文在寅目前以36%的支持度大幅領先其他人，聲勢最被看好。

他今天在記者會中指出：「若燭光的力量已把我們推到這麼遠了，我們現在就必須為徹底勝利而合作。」他指的是訴求倒朴而每週進行的燭光集會。

「南韓將以改朝換代開創新歷史。」

文在寅指出，朴槿惠私邸修繕中，現在將她趕出青瓦台未免「無情」。但他同時警告，要提防朴槿惠離開之前可能企圖破壞或銷毀公文。

朴槿惠今晚已離開青瓦台回到私邸。

長達數月來，她拒絕調查醜聞的檢方對她進行訊問。不過如今她離開青瓦台，就不可能再這樣做。若傳喚未到，朴槿惠可能面臨正式逮捕。當地報導指稱，檢方正斟酌是否對她祭出旅遊禁令。（譯者：中央社何宏儒）1060312

(中央社)