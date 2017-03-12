疑陸艦意圖 菲將加強巡邏大陸棚海域
在衛星照片顯示中國大陸測量船停留在菲國以東大陸棚海域之後，菲律賓軍方將增加巡邏的力道，以維護國際法賦予菲方的權利。
菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）今天在出席軍校畢業典禮時說，菲律賓海軍將派遣更多巡邏艦到「班哈姆高地」（Benham Rise）海域。
此外，菲國政府也會在班哈姆高地起造建物，以告知外國船艦這是菲國領土的一部份。
班哈姆高地位於呂宋島東北方的海底，面積約13萬平方公里，菲律賓於2009年4月向聯合國提出申請歸為菲國大陸棚，2012年獲得批准。
羅倫沙納9日在一場論壇上出示衛星照片，懷疑大陸測量船在班哈姆高地從事測量活動。
大陸駐菲大使館11日回應，測量船當時只是「無害通過」。
羅倫沙納對此說抱持懷疑態度，「我們看到的測量船航行十分緩慢，然後還不時停頓，一停就是好幾天，這不是無害通過，但我們接受中國的說明。」
他說，無害通過的定義是迅速且直線通過。
「聯合國海洋法公約」規定，沿海國如不探測大陸棚或開發其天然資源，非經沿海國明確同意，他國不可從事這些活動。
馬拉坎南宮10日已發表聲明，對大陸測量船出現在菲國大陸棚感到關切。1060312
(中央社)
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