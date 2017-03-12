UBA》國體險勝台藝 送北市大重返8強

北市大中鋒鄭德維坐鎮禁區，助北市大力克輔大。（大專體總提供）

競爭激烈的105學年度UBA大專籃球聯賽，今進行預賽最後一天賽程，戰況緊繃到最後一場比賽8強名單才確定出爐，國體大以70比68擊敗台藝大，儘管不影響自己晉級，卻牽動北市大與台科大的8強門票，國體大拿下這一勝，確定北市大驚險搭上8強列車，台科大最終戰雖擊敗醒吾科大，卻因預賽不敵北市大，飲恨遭拒8強門外。

今日賽前，國體大手握8勝，台科大與北市大都是7勝，3隊要爭取2張8強門票，北市大率先以82比70擊敗強敵輔大，就等著國體大在泰山體育館對決台藝大，台科大在醒吾體育館對決地主。台科大晉級的機會寄託在國體大落敗才能根據3隊同戰績比較勝負分勝出，結果國體大與台藝大一路拉鋸，到最後階段才由國體大驚險勝出，儘管台科大也獲勝，但國體大拿下晉級第9勝，北市大與台科大同是8勝，而北市大預賽曾擊敗台科大，所以驚險晉級8強。

率先勝出的北市大，雖是晉級在望，教練李雲光賽後卻大發雷霆，他強調，球員整季都不積極，都打自己的球，絲毫沒有團隊精神，他甚至說了重話，「我們大部分球員基礎都不好，抗壓性又差，無論練球或比賽還不認真，都罵到麻痺了。」

北市大本屆前5戰打下4勝，當時李雲光甚至立下4強目標，但球隊接下來苦吞3連敗，包括不敵未能晉級8強的醒吾與明道，才到最後一天的最後一戰，好不容易確認8強門票，李雲光說：「很多事不能到後來才在說『早知道』，那為什麼不贏下來就好，這不是自己搞自己嗎！更早一點確定8強席次不是很好。」

北市大前身台北體院曾締造155連勝的奇蹟，也曾落入二級，上屆重返一級，也是在最後階段才飲恨無緣晉級，本屆差點又重蹈覆轍，才讓李雲光就算贏球依舊盛怒，談起接下來的8強賽，他說：「重點是球員，他們不願意改變，教練講到死也沒用。」他強調，戰術與球技在最後4天都已固定，會針對可能對手進行影片分析，採取針對性的戰術。

本屆UBA男子組8強名單出爐，根據排名分別是，健行科大、義守大學、台灣師大、輔仁大學、高雄師大、國立體大、台中科大、台北市大，本月17日將在新莊體育館進行交叉賽，分別由頭號種子健行出戰第8種子北市大，對戰組合依此類推，獲勝球隊晉級4強。

(中時電子報)