廣東重研發 占GDP比重達2.58％
廣東高新企業數量居全大陸第一，全國人大代表、廣東省科技廳廳長黃寧生說，R&D（研發）占GDP超2%是創新型國家標誌。
《廣州日報》12日報導，黃寧生表示，在國際學術界上，一個國家若是全年研究與試驗發展經費支出與國內生產總值之比（即R&D占GDP的比重）超過2%，即意味著已進入創新型國家之列。
2016年廣東R&D占GDP比重達到2.58%，顯示廣東已構建起科技創新的多元化資金投入方式，借助科技金融手段，發揮財政投入的杠杆作用，引導了社會資本加大對科技型企業的投入。
(旺報)
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