駐馬北韓大使館大掃除 丟棄大量物品

馬來西亞媒體報導，在北韓駐馬大使姜哲被遣返平壤後的第6天，今早大使館外面出現一堆丟棄物，館內疑似在姜哲離開後進行大掃除。

「星洲網」報導，今早7時左右大使館門外出現堆積如山的丟棄物，其中包括舊式小型電視機、損壞的手提電腦及音響、一堆紙箱、約8個花架子和黃色鮮花等。

由於物品許多，吸引部分拾荒者來尋寶，並拿走其中一些物品。

到了8時20分，一輛載有3人的銀色豐田6人轎車進入大使館，而一對中年男女和一名年輕女子下車後，就從後車箱拎了數個塑膠袋步入大使館，加上近日有不少人提著大包小包進入館內，似乎是在為姜哲離開後的生活做準備。

目前，大馬政府與北韓政府正在進行談判，大馬方面傳言北韓開出條件，只要大馬警方讓目前鎖定的2名涉嫌參與刺殺金正男的北韓籍嫌犯回到平壤，北韓將立即讓滯留在平壤的9名大馬公民回國。1060312

(中央社)