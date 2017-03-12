駐馬北韓大使館大掃除 丟棄大量物品
馬來西亞媒體報導，在北韓駐馬大使姜哲被遣返平壤後的第6天，今早大使館外面出現一堆丟棄物，館內疑似在姜哲離開後進行大掃除。
「星洲網」報導，今早7時左右大使館門外出現堆積如山的丟棄物，其中包括舊式小型電視機、損壞的手提電腦及音響、一堆紙箱、約8個花架子和黃色鮮花等。
由於物品許多，吸引部分拾荒者來尋寶，並拿走其中一些物品。
到了8時20分，一輛載有3人的銀色豐田6人轎車進入大使館，而一對中年男女和一名年輕女子下車後，就從後車箱拎了數個塑膠袋步入大使館，加上近日有不少人提著大包小包進入館內，似乎是在為姜哲離開後的生活做準備。
目前，大馬政府與北韓政府正在進行談判，大馬方面傳言北韓開出條件，只要大馬警方讓目前鎖定的2名涉嫌參與刺殺金正男的北韓籍嫌犯回到平壤，北韓將立即讓滯留在平壤的9名大馬公民回國。1060312
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。