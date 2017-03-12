黃國榮參觀2017年蒙古戈壁國際教育展

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駐蒙古代表黃國榮今天上午前往烏蘭巴托市中心香格里拉大飯店探視來蒙參加2017年蒙古戈壁國際教育展之銘傳大學人員，為他們加油打氣。

黃國榮並向參觀之學生及家長介紹台灣優良及安全的高等教育環境，說明教育部、科技部及部分公私立大學所提供獎學金之內容，鼓勵蒙古學生踴躍申請前往台灣就讀。

蒙古國際教育展係由蒙古戈壁教育中心（Gobi Education Center）所主辦之年度活動，每年分別於3月及10月舉辦，除台灣外，有來自美國、加拿大、英國、瑞士、法國等歐亞國家多所大學參加。

台灣係由銘傳大學代表包括台北醫學大學、高雄醫學大學、中國醫藥大學、國立高雄師範大學、國立中興大學、國立政治大學、國立交通大學、國立東華大學、國立高雄大學、開南大學、東海大學、大葉大學共12所學校前來設攤參展。

台灣與蒙古文教交流密切，目前約有850名蒙古學生在台灣就讀大學、研究所或學習中文。除了每年三月由銘傳大學蒙古台灣教育中心前來蒙古參加蒙古國際教育展外，每年9月約20所台灣的大學也會組團前來烏蘭巴托舉辦台灣教育展，希望吸引更多的蒙古學生前往台灣就讀。1060312

(中央社)