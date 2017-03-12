黃國榮參觀2017年蒙古戈壁國際教育展
駐蒙古代表黃國榮今天上午前往烏蘭巴托市中心香格里拉大飯店探視來蒙參加2017年蒙古戈壁國際教育展之銘傳大學人員，為他們加油打氣。
黃國榮並向參觀之學生及家長介紹台灣優良及安全的高等教育環境，說明教育部、科技部及部分公私立大學所提供獎學金之內容，鼓勵蒙古學生踴躍申請前往台灣就讀。
蒙古國際教育展係由蒙古戈壁教育中心（Gobi Education Center）所主辦之年度活動，每年分別於3月及10月舉辦，除台灣外，有來自美國、加拿大、英國、瑞士、法國等歐亞國家多所大學參加。
台灣係由銘傳大學代表包括台北醫學大學、高雄醫學大學、中國醫藥大學、國立高雄師範大學、國立中興大學、國立政治大學、國立交通大學、國立東華大學、國立高雄大學、開南大學、東海大學、大葉大學共12所學校前來設攤參展。
台灣與蒙古文教交流密切，目前約有850名蒙古學生在台灣就讀大學、研究所或學習中文。除了每年三月由銘傳大學蒙古台灣教育中心前來蒙古參加蒙古國際教育展外，每年9月約20所台灣的大學也會組團前來烏蘭巴托舉辦台灣教育展，希望吸引更多的蒙古學生前往台灣就讀。1060312
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。