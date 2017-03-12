分享台積電產學經驗 簡禎富：妙用大數據

台中市建築經營協會理事長許枝旺（左起）邀請清華大學講座教授簡禎富到台中開講「大數據妙用」。（盧金足攝）

清華大學講座教授簡禎富建議，面對先進國家高端製造和紅色供應鏈的夾擊，台灣應從工業3.5切入，才是製造戰略的利基。（盧金足攝）

台灣資料挖礦、IC產業同盟暨清華大學講座教授簡禎富應台中市建築經營協會之邀到台中開講，分享與台積電合作的經驗，如何運用大數據分析，找到合適人才與進行精準行銷，大數據時代來臨，業者必須升級轉型，才能保有競爭優勢。

現在很夯的大數據，幫台北市長柯文哲打贏首都之戰，大數據為精準操盤助一臂之力，在企業經營和房地產銷售也創造驚人效益。

與台積電有長達6年的產學合作計畫的簡禎富，為台中市建築業者傾囊相授，面對先進國家拿回高端製造和紅色供應鏈的夾擊，建議應從工業3.5切入，才是台灣製造戰略的利基。

台中市建築經營協會理事長許枝旺稱讚簡禎富是台灣大數據分析的第一把交椅，希望在針對房地產消費對象和需求進一步掌握，包括對購物人口、建物規格、總房數與總價等更精確，準確度更高。

「網路電子商務無國界！」簡禎富表示，現在很多建商賣房子不只經營社群平台，還以自身品牌號召更多人加入建商家族，各國近年力推大數據、物聯網、人工智慧等智慧系統，可以預見未來20年產業將重新解構而對房地產等各個產業和社會產生巨大衝擊。

簡禎富說，台灣優勢為跟隨式創新、快速量產、降低成本、供應鏈管理等軟實力，基礎工業能力和尖端研發不如先進國家，面對先進國家以高端製造與紅色供應鏈的夾擊，台灣應從工業3.5切入，才是製造戰略的利基。

「產業界應盡速培養善用智慧製造系統的人才和分析能力，養成大數據分析、價值鏈整合和彈性決策能力！」簡禎富強調，台灣產業需要升級，但仍有企業難一步到位，大多數台灣廠商只是工業4.0系統使用者，光有軟硬體系統，未必能達到智慧製造的效益。

產官學界爭相喊出「工業4.0」，但簡禎富認為應先推動「工業3.5」，他分析工業3.5是結合人、智慧機械的鋼鐵人，更符合台灣目前的產業結構。

而工業4.0為整合機器人、人工智慧的無人化系統，簡禎富憂心台灣地小人稠，如果產業界導入更多無人化系統的關燈工廠，可能發生失業率增加與貧富差距，提醒台灣廠商把握當前產業結構轉換的空檔，才是加強競爭優勢的王道。

(中時)