陸男手機沒電與友人失聯 警伸援手助聯繫
大武警分局金崙派出所實習員警高浩均，日前晚間在派出所前，發現一名騎乘單車的男子徘徊，於是主動上前關心，發現男子為大陸籍，手機沒電與友人失聯，人生地不熟不知道該怎麼辦，高浩均於是請他到派出所休息，並為他的手機充電，也順利聯絡上友人。
男子表示他是廣州市人，與另一名友人騎單車環島，行經壽卡時友人要休息，他遂先騎，但到金崙後手機沒電，聯絡不上對方，地圖也不確定自己的所在位置，想到派出所求助又很猶豫，才會踟躕不前。
高浩均除了主動為他的手機充電，還提供茶水讓他緩和心情，並在地圖上指出明確的位置，讓他順利與友人連繫上並確認彼此的方位，由於當時已經夜深，高浩均也主動為他尋找民宿過夜休息，讓男子盛讚台灣的警察真有人情味！
(中時)
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