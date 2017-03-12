台灣流彩畫會雲林聯展 雲縣府文化處展覽館展出

台灣流彩畫會聯展即日至3月19日止在雲林縣政府文化處展覽館展出，上午開幕茶會貴賓雲集，隨意瀟灑點到為止的繪畫技法，令人讚賞。

台灣流彩畫會由出身雲林縣的藝術家原甫（劉興治）老師所創立，會員50多位作品參展，棄繁雜、遠瑣碎、從簡筆，從大量的繪畫中悟出「隨意瀟灑點到為止」的繪畫技法。

「流彩畫」流動的色彩是新的畫法，從下筆開始顏色不停的流動到顏色不動，畫前先擺好顏料、噴水槍、畫筆、水全部都準備齊全，技法要熟練而且速度要快，呈現流彩畫的作品能具備動感，又同時保有韻律及速度感之美。

(中時)