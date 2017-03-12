外交齟齬 荷蘭駐土國領事館國旗被扯下
現場法新社記者表示，荷蘭駐土耳其伊斯坦堡的領事館今天短暫遭抗議民眾拉下國旗，換上土耳其國旗。兩國的外交爭議持續升高。
土耳其官方安納杜魯新聞社（Anadolu）報導，荷蘭駐安卡拉大使館及伊斯坦堡領事館外，都聚集數以百計民眾，抗議荷蘭政府禁止土耳其部長入境。
示威民眾手持土耳其國旗，及支持4月即將舉行的公投的標語，另有人高喊反荷蘭政府口號。
民營多安通訊社（Dogan）報導，荷蘭駐伊斯蘭堡領事館隨後取下土耳其國旗，重新升上荷蘭國旗。
美聯社報導，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）說，土耳其政府揚言要制裁荷蘭，他被迫阻止土耳其2名部長在荷蘭境內旅行，禁止他們參與和土耳其選民有關的宣傳活動。
呂特今天說：「我們不接受在這樣受勒索的情況下做事。」
呂特表示，儘管荷方表明不歡迎土耳其部長入境參與公投宣傳活動，卻很驚訝發現土國家庭事務部長卡雅（Fatma Betul Sayan Kaya）仍執意前往鹿特丹一項集會。卡雅在鹿特丹的土耳其領事館外僵持多時後，被荷蘭警方護送到德國邊境。
土耳其部長計畫呼籲僑民回國參與公投，這項公投將擴大總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的權力。
魯特說：「我們設下紅線。」（譯者：中央社羅苑韶）1060312
(中央社)
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