經典賽多明尼加重砲 逆轉擊敗美國

多明尼加今天在經典賽一路落後，直到8局才靠兩發全壘打站上領先，最終以7比5逆轉擊敗美國。

另一場C組賽事，加拿大雖在1局下先馳得點，但未再得分，讓哥倫比亞最終以4比1拿下勝利。

世界棒球經典賽（WBC）C組多明尼加與美國之戰，美國由上個球季在多倫多藍鳥隊出賽32場，投204局，拿下9勝、10敗，防禦率4.37的史卓曼（Marcus Stroman）先發，多明尼加則由上季在堪薩斯皇家隊出賽34場，投189.1局，拿下10勝、11敗，防禦率5.37的沃奎茲（Edinson Volquez）先發。

3局上2出局後，金斯勒（Ian Kinsler）敲出安打，瓊斯（Adam Jones）打擊時，多明尼加發生失誤，讓美國先馳得點，葉立奇（Christian Yelich）敲出安打讓美國以2比0領先。

美國的高史密特（Paul Goldschmidt）在4上1出局後敲出安打，史丹頓（Giancarlo Stanton）也獲保送，克勞福（Brandon Crawford）兩出局後敲出帶有打點安打，讓美國以3比0領先。

高史密特在6上1出局後獲保送，史丹頓敲出帶有打點的安打，兩出局後克勞福也打出帶有打點的安打，美國再以5比0領先。

多明尼加6下靠馬查多（Manny Machado）的陽春砲打破鴨蛋，卡諾（Robinson Cano）、包蒂斯塔（Jose Bautista）接連獲得保送後，桑塔納（Carlos Santana）打出帶有打點安打，將落後追到剩下3分。

7下馬爾特（Starling Marte）、卡斯蒂約（Welington Castillo）兩支二壘安打串再連拿下1分，讓多明尼加剩下2分落後。

多明尼加8下首名打者包蒂斯塔獲觸身球保送、桑塔納安打上壘後，克魯茲（Nelson Cruz）揮出3分彈將比分超前，1出局後馬爾特敲出陽春砲，讓多明尼加追加保險分。

9局雙方都未再得分，終場多明尼加以7比5逆轉擊敗美國。

哥倫比亞與加拿大之戰，加拿大1下1出局後，就靠1保送、2安打先馳得點，但之後8局都未再得分。

哥倫比亞3上先靠兩支安打串聯追平比數，5上2出局後又是兩支安打串聯拿下超前分，6上靠安打、野手選擇、保送擠成滿壘後，索拉諾（Jhonatan Solano）再獲保送，多明尼加取得保險分，9上再靠兩支安打串聯再下一城，終場哥倫比亞以4比1擊敗加拿大。1060312

(中央社)