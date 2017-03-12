南台灣公車機車擦撞 女騎士不治

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我要評比

高雄市今天發生一起公車與機車騎士擦撞的交通事故，女騎士當場倒地不治，高雄市交通局說會等釐清肇事責任後，依法處理。

南台灣客運紅36的公車在下午行駛於天祥二路61巷前時，右側一騎士擦撞公車右側後倒地。

南台灣客運指出，司機隨即停車並下車查看，騎士已倒地。

警消指出，鼎金分隊救護人員趕赴現場評估人員明顯死亡。

交通局說將會了解並釐清肇事責任，如果是客運公司有肇事責任，交通局會依規定對業者記點、扣補助款及納入評鑑項目。

南台灣客運公司已暫停該司機出勤，將視情形再許可出勤。1060312

(中央社)