種樹當園藝治療 自閉兒連續15年參與植樹

永福星星幫的自閉症學童連續15年參與植樹，藉由種樹進行園藝治療，有些已從幼兒成為高中生，仍堅持每年回來種樹。（程炳璋攝）

台南市有個連續15年都在植樹節參與植樹的團體，是來自中西區永福國小的自閉症巡迴班兒童，這群星星兒將種樹當成「園藝治療」，每年由特教老師帶著植樹祈福，有的已長大成人，仍在這天自願歸隊參加。

「自閉症兒童雖少與人互動，透過活動設計，卻能成維護樹小達人」。永福自閉症巡迴班老師賴育誠表示，星星兒15年來歷經三位台南市長，年年在植樹節這天參與植樹活動，藉由「園藝治療」課程，走出自我的世界，融入社群。

這群星星兒在15年來，在安平漁光橋旁、南區黃金海岸邊、海景天橋、四草鹽田、安順史博館、嘉南大圳、台江國家公園、巴克禮公園、七股濕地、後壁蘭花園區、 學東公園等處留下輝煌的植樹成果。今年植樹節，老師找來祖孫三代家庭一起種樹，在活動中體驗經驗傳承情感。

台南市6年來種植超過200萬棵樹，12日起在15條道路陸續種植10萬餘棵喬灌木，樹種包括風鈴木、台灣欒樹、花旗木、水黃皮、印度紫壇、阿勃勒等，至2018年將達到種植300餘萬棵樹的數量。

台南市長賴清德表示，台南夏季炎熱，種樹遮蔭不只追求綠美化，還需選擇會開花的樹種，未來城市四季都有開花的樹可供欣賞，民眾開車避免陽光照射，還能賞花，兼顧綠色生活概念。

(中時)