陸公立醫院改革 告別以藥補醫

在十二屆全國人大五次會議記者會上，國務院醫改辦主任王賀勝就衛生計生改革發展說，2017年要全面推開公立醫院綜合改革，全部取消藥品加成。這意味著大陸公立醫療機構將徹底告別「以藥補醫」時代。

《西安晚報》12日報導，「以藥補醫」現象一直是社會詬病的痼疾，也是公立醫院改革著力求解的一道難題。

王賀勝表示，取消藥品加成，破除「以藥補醫」的機制，必須堅持公立醫院的公益性；必須堅持「三醫聯動」（醫保、醫藥、醫療）打出組合拳，增強改革的整體性、系統性、協同性；必須堅持合理的利益導向和激勵機制，調動醫務人員的積極性，充分發揮醫務人員的主體作用。

(旺報)