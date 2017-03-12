羅霈穎自曝吃胖了 逆天美腿、11字腹肌超逼人

羅霈穎近日到三亞度假，穿比基尼秀11字腹肌辣翻。（圖／取材自羅霈穎臉書）

羅霈穎自曝吃胖了，但身材依舊苗條逼死人。（圖／取材自羅霈穎臉書）

56歲羅霈穎保養有方。（圖／中時資料照）

56歲羅霈穎出道多年保養得宜，年過半百仍維持火辣身材，是演藝圈中著名的美魔女，近日她和好友到三亞度假，享受美景之外，也不忘大啖美食，今（12日）還在臉書自曝吃胖了，但秀出的比基尼辣照，卻讓網友直呼「逼死人」。

羅霈穎今在臉書曬出自己釣魚吃的成果，得意表示釣了30多條魚，大讚小條石斑煮的湯味道鮮美，卻也驚呼自己「竟然吃胖了！」但隨文附上的是，她穿著性感比基尼的美照，不只露出一雙修長的逆天美腿，仔細一看那完美S曲線中還有11字腹肌，引來眾粉絲在底下留言「這哪有胖」、「常吃美食還那麼瘦」、「太犯規」、「逼死好多人」，直誇羅姊根本看不出已50多歲，凍齡臉蛋加上苗條曲線，稱羨眾人。

(中時電子報)