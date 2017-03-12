關山米乖乖熱銷 一個半月狂賣近6萬包

關山米乖乖熱銷，彭衍芳說，倉庫中的乖乖全都已經被預訂。（黃力勉攝）

「抱歉！真的沒貨了！」關山鎮農會以關山米委託乖乖公司，生產的「關山米乖乖」意外熱銷，3批陸續到貨總共4900箱、將近6萬包的乖乖全都熱銷一空，許多遊客到關農的米國學校想買米乖乖，但農會員工則是不斷致歉說，貨源短缺，要購買請先登記！

關山米乖乖以一箱12包、每箱300元的價格出售，雖然每包售價比一般乖乖多5元，但從農曆年開始首度銷售後，就引發搶購熱潮。米國學校校長彭衍芳表示，米乖乖首批生產1200箱，在春節期間4天就完售，之後陸續追加1400箱、2300箱，仍然都被預訂一空，之後的貨還不知道什麼時候才會補齊。

目前米乖乖主要在米國學校銷售，彭衍芳說，目前訂單滿載，暫時不接訂單，但民眾可以留下姓名及電話，之後將會直接電話詢問購買數量等，不再預收貨款。

(中時)