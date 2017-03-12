80歲老翁燒竹子 疑操作不慎被活活燒死

嘉義縣民雄鄉一名80歲劉姓老翁在今天傍晚於葉子寮一處土丘上燒竹子，疑操作不慎被活活燒死，消防隊抵達時，發現老翁已明顯死亡，下半身被燒毀，詳細原因仍待警方釐清。

據了解，老翁下午告知家人要去燒竹子，但家中年邁母親在下午5點多遲遲等不到兒子回家，連忙打給女兒、村民幫忙尋找。隨後，村民在附近發現一處土丘還在燃燒，連忙拿水撲滅，還發現老翁就躺在火燒處，嚇得立即通報警消。

消防人員表示，抵達現場時，老翁下半身已被嚴重燒毀，明顯死亡。至於是否因老翁操作不慎，而釀起這場憾事，警方表示，詳細情形仍待調查。

(中時)