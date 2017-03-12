台商二代繼承紡織家業 39歲圓藝術夢

連泰瑞是大陸台商第二代，為了繼承家業從小就到澳洲念紡織，將自己的藝術夢暫擱一旁。他近來提供家中位於上海的廢棄紡織廠給對文創有興趣的年輕人進駐，也圓了自己的夢想。

「39歲就圓夢，我其實很幸運」，連泰瑞在台南長大，11歲後到澳洲念書，大學攻讀紡織管理，23歲從澳洲來上海協助開成衣廠的父親。家裡的紡織廠8年前從上海七寶遷移到江西省，他就將家中老廠房空間一一出租。

連泰瑞說，一開始將廠房租給人家當辦公室、賣服裝，但他後來認為，何不利用這個空間做一些既能發揚家業精神，自己又有興趣的事。自小就熱愛畫畫的他，便決定要將工廠打造成文創園區，也能過過藝術的癮。

為此，他將老廠房重新招租，並在去年初成立「麥可將文創園區」，進駐的都是文創相關業者。連泰瑞觀察，很多有心創業的人一開始都苦於找不到資金，他希望降低創業門檻，推出第一年免租金，第二年租金半價的優惠利多。

很多造訪「麥可將文創園區」的人都會覺得好像到了台灣的華山文創園區，但對連泰瑞來說，在文創之外，他還希望能讓人感受到老廠房的歲月故事以及紡織文化，因而將織布機、原型機等加以改造成了展示桌櫃。

文創園區由10多棟廢棄老廠房所組成，外牆都是現在上海少見的馬賽克瓷磚，廠商在去年初陸續進駐。當年6月閔行區台辦領導高層就來參觀，8月又吸引中國大陸上海市人民政府台灣事務辦公室主任李文輝到訪。

進駐園區的台灣業者黃國舜是7年級生，他隨著台灣的原物料公司到上海工作4年後便決心出來創業。由於對食材供應商很熟悉，能買到最實在的用料，就選擇從事自己最有把握的烘焙，在園區賣起蛋糕和咖啡。

黃國舜也提供預約手作蛋糕的服務，將自家蛋糕融入文創元素。他說，文創的定義很廣，烘焙本身就是一種文化，消費者將蛋糕當畫布，就是一種想像與創造，在吃的過程中，更深刻感受手作的幸福。1060312

(中央社)