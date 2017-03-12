玩命關頭8預告曝光 馮迪索成反派
電影「玩命關頭」系列全票房狂掃新台幣19億元，台灣將在4月12日上映「玩命關頭8」，不過最新預告中，演員馮迪索飾演的唐老大，似乎成了反派，劇情令人期待。
2013年好萊塢男星保羅沃克車禍過世，他的最後遺作「玩命關頭7」在2015年上映時，成為影史中少數最快突破全球票房10億美元的賣座鉅片，並且成為全球影史票房排行榜第6名、台灣影史票房第3名。
今年「玩命關頭8」也將上映，卡司陣容除了馮迪索以外，還有再度回歸的巨石強森、傑森史塔森、蜜雪兒羅莉葛茲、泰瑞斯吉布森、路達克里斯、娜塔莉伊曼紐爾、艾兒莎巴塔奇以及寇特羅素。這次包括莎莉賽隆、史考特伊斯威特、金獎影后海倫米蘭都加入演出。
在最新預告片中，可以清楚看到巨石強森飾演的哈柏和「玩命關頭7」的大反派英國特種部隊殺手，將聯手一起對抗馮迪索，至於馮迪索究竟為何會背叛家人，也成為影迷關注的焦點。
預告中也透露，出神入化的飆車追逐和激烈的打鬥爆破場面也將超越以往，海陸空三棲全包的浩大場景，甚至出動潛水艇，都是本片最重要的賣點。
「玩命關頭8」到古巴、冰島、紐約拍攝，這也是第一家電影工作室在古巴拍攝電影。1060312
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。