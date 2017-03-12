玩命關頭8預告曝光 馮迪索成反派

我要評比

電影「玩命關頭」系列全票房狂掃新台幣19億元，台灣將在4月12日上映「玩命關頭8」，不過最新預告中，演員馮迪索飾演的唐老大，似乎成了反派，劇情令人期待。

2013年好萊塢男星保羅沃克車禍過世，他的最後遺作「玩命關頭7」在2015年上映時，成為影史中少數最快突破全球票房10億美元的賣座鉅片，並且成為全球影史票房排行榜第6名、台灣影史票房第3名。

今年「玩命關頭8」也將上映，卡司陣容除了馮迪索以外，還有再度回歸的巨石強森、傑森史塔森、蜜雪兒羅莉葛茲、泰瑞斯吉布森、路達克里斯、娜塔莉伊曼紐爾、艾兒莎巴塔奇以及寇特羅素。這次包括莎莉賽隆、史考特伊斯威特、金獎影后海倫米蘭都加入演出。

在最新預告片中，可以清楚看到巨石強森飾演的哈柏和「玩命關頭7」的大反派英國特種部隊殺手，將聯手一起對抗馮迪索，至於馮迪索究竟為何會背叛家人，也成為影迷關注的焦點。

預告中也透露，出神入化的飆車追逐和激烈的打鬥爆破場面也將超越以往，海陸空三棲全包的浩大場景，甚至出動潛水艇，都是本片最重要的賣點。

「玩命關頭8」到古巴、冰島、紐約拍攝，這也是第一家電影工作室在古巴拍攝電影。1060312

(中央社)