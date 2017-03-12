致公黨祭國父 直言台獨不會成功

3月12日，台灣致公黨率黨員赴國父紀念館致敬。（台灣致公黨提供）

台灣致公黨率黨員赴國父紀念館致敬。（台灣致公黨提供）

3月12日台灣致公黨率黨員赴國父紀念館致敬。（台灣致公黨提供）

3月12日是國父孫中山逝世92周年紀念日，台灣致公黨副主席王蜀虹表示，台獨不會成功，台灣致公黨一直堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎，堅持開展兩岸協商談判、推進各領域交流合作，堅持為兩岸民眾謀福祉。黨主席陳柏光則表示，中華民族的偉大復興，缺少台灣的參與就稱不上完美。

國父孫中山先生逝世92周年紀念日，台灣致公黨副主席王蜀虹12日帶領黨內人士到台北國父紀念館，向孫中山銅像致敬。

王蜀虹接受媒體採訪時表示，台獨不會成功，台灣致公黨一直堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎，堅持開展兩岸協商談判、推進各領域交流合作，堅持為兩岸民眾謀福祉。

王蜀虹強調，台灣致公黨主張兩岸同胞同根同源、同文同種，歷來是命運與共的。在經濟全球化深入發展、兩岸聯繫日益密切的今天，兩岸是割捨不斷的命運共同體。面對新形勢，台灣致公黨將進一步推動促進兩岸關係和平發展進程，攜手建設兩岸命運共同體。

台灣致公黨主席陳柏光表示，中華民族的偉大復興，缺少台灣的參與就稱不上完美。中山先生的遺訓：「革命尚未成功，同志仍需努力」。我們致公黨人謹遵遺訓，為實現天下為公，世界大同的終極目標，我們將遵奉中山先生三民主義的指導，積極推動「民族復興、國家統一、世界大同」的工作。

台灣致公黨去年慶祝創黨16周年時，陳柏光曾廣邀海內外百餘個華人政黨代表簽署《推動兩岸和平發展倡議書》，表達支持「九二共識」立場，呼籲兩岸當局協商簽署《兩岸和平協議》，以奠定兩岸永久和平基礎、追求中華民族偉大復興。

(旺報)