南部綠委施壓國防部人事 劉世芳：絕無相關行為
媒體報導某南部常上政論節目的南部立委向國防部施壓人事案，有媒體甚至茅頭指向國防外交委員會，身為委員會一員的立委劉世芳傍晚發出聲明，除坦蕩宣誓絕無任何相關行為以外，更要嚴正要求國防部、報導媒體，清楚說明所指控者為何人﹖並追究相關責任，還政府、民進黨與全體國防委員會委員一個公道。
報導指涉南部立委，濁水溪以南立委席次一片綠油油，引發外界揣測指民進黨立委，劉世芳更因是國防外交委員會而遭波及，甚至指她對此事未作出回應。
晚間接受記者電話採訪時，訝異又無奈說「我在拜訪基層，無人聯絡」強調國防部一定要查清說明此事，還一個公道。
報導指出施壓立委的兩個特徵「南部立委、常上政論節目」，引起地方政壇揣測，高雄市民進黨立委幾乎都有上過政論節目，但還不到「常上政論節目」的頻率。究竟是誰施壓，宛若元宵猜燈謎，而謎底只能靜待國防部揭曉。
(中時)
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