國民黨高雄市黨部、孫文學校 合辦青年創業講座

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孫文學校辦青年創業講座在國民黨高雄市黨部舉行。（國民黨市黨部提供）

孫文學校南部分院與國民黨高雄市黨部於3月12日舉辦「青年開創與傳承聯結」講座，邀請創業楷模與專家分享成功經驗與心得，讓每位與會者都能站在成功者的肩膀上，看得比其他人更高更遠，走出一條成功的捷徑。

講座講師包括圓桌創意影音執行長黃孟堯，分享如何善用「說故事」的技巧，讓客戶喜歡你的故事，更喜歡你的提案，提高成交的機率，為事業打下良好根基。

白手起家創業的國銓科技創始人王國源主講「世界在改變，你跟上了嗎？」要讓大家認清台灣現況，以及未來我們可以怎麼做。

91手工餅乾創辦人、經濟部商業司MTP培訓講師陳鏈勛以「白手起家來創業」為主題，告訴大家如何在這個年代如何去創業。

台灣新旅境顧問公司負責人章容甄分享「旅遊目的地發展與倫理商品推廣」。貝卡爾公司執行長楊啟富則以「人脈關係」為題，教大家如何厚植商場上的個人人脈。

活動由大陸通商專業事務所總經理蕭引鳳擔任引言人，帶領大家一起與5位專業講師進行互動，在一天的時間內，讓這5位專業人士將自己經驗傾囊相授。

國民黨高雄市黨部主委黃柏霖表示，活動的意義主要在於紀念與傳承孫中山的理念與精神，並以青年人作為主體，聚焦在地聯結與向外開創。他說，跟著成功人士的腳步走，將少走許多冤枉路。

(中時)