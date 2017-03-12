陸國家旅遊局：將設立旅遊員警

我要評比

《新民晚報》報導，大陸國家旅遊局局長李金早12日在人民大會堂「部長通道」接受採訪時說，為適應「全域旅遊」的新模式，將設立旅遊員警、旅遊巡迴法庭和工商旅遊分局。

李金早表示，大陸的國民旅遊模式已從景點旅遊、向全域旅遊轉變，目前非景點旅遊已占80%，等於很多人不再住賓館飯店，為此官方也必須進行體制改制，適應全域旅遊機制，從過去部門的單一管理轉為綜合管理。

李金早表示，今年要建立1+3現代旅遊治理機制。1就是旅遊發展委員會，現已有21個省區市成立了旅遊發展委員會，3是設立旅遊員警、旅遊巡迴法庭、工商旅遊分局；工商旅遊分局會對旅遊行業中的不合法、不規範的行為，如欺行霸市，進行監管。

(旺報)