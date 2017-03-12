陸國家旅遊局：將設立旅遊員警
《新民晚報》報導，大陸國家旅遊局局長李金早12日在人民大會堂「部長通道」接受採訪時說，為適應「全域旅遊」的新模式，將設立旅遊員警、旅遊巡迴法庭和工商旅遊分局。
李金早表示，大陸的國民旅遊模式已從景點旅遊、向全域旅遊轉變，目前非景點旅遊已占80%，等於很多人不再住賓館飯店，為此官方也必須進行體制改制，適應全域旅遊機制，從過去部門的單一管理轉為綜合管理。
李金早表示，今年要建立1+3現代旅遊治理機制。1就是旅遊發展委員會，現已有21個省區市成立了旅遊發展委員會，3是設立旅遊員警、旅遊巡迴法庭、工商旅遊分局；工商旅遊分局會對旅遊行業中的不合法、不規範的行為，如欺行霸市，進行監管。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。