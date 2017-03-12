美國務卿15日起訪中日韓 日媒：可能見習近平
美國國務卿提勒森15日起訪問日本、中國、南韓三國，主要目的在於磋商如何應對在川普政府上台後兩次強行發射彈道飛彈的北韓。美國務院高官強調，將探討旨在阻止北韓核武與飛彈開發的戰略，與對北韓具有影響力的中國「摸索最大限度的合作」。
日媒共同社報導，提勒森15日將訪問東京，17日到訪首爾，18日抵達北京。在中國，除了外交部部長王毅外，還在協調與大陸國家主席習近平舉行會談。
這將是提勒森就任國務卿後首次歷訪東亞，或許會成為預測川普政府亞洲外交的試金石。提勒森在日本將與首相安倍晉三、外相岸田文雄舉行會談，確認日美韓三國合作的重要性以制衡北韓。
報導稱，美方將要求中國對北韓施加影響，並力爭構築「具有建設性、著眼於成果」的美中關係。在敦促中方努力改善美中貿易不平衡的同時，還將就中方反對的在南韓部署薩德系統一事尋求理解。
美中兩國政府正為即早舉行首腦會談而協調日程，但據8日退任的助理國務卿拉塞爾透露，提勒森將不會提及具體日程。
在前總統朴槿惠被罷免的南韓，提勒森將與代理總統黃教安、外長尹炳世舉行會談，確保維持牢固的美韓同盟。
(旺報)
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