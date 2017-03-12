上海停車APP結合政府資料庫 可即時找車位
《新聞晨報》報導， 今年上海將建成50個共用停車示範點，其中包括商業性停車場、事業單位、企業單位、學校、醫院等各個不同性質場所的停車場，推出「上海停車APP」平台，開始作資料對接。
未來，上海車主可查找停車場狀況，並通過錯時、定時、預約等方法，實現錯峰停車。
用這個APP，停車人的停車起始時間、結束時間、停車費、停車庫總車位情況、車位佔用情況等都會即時輸入上海市交通委的平臺中，並讓車主可以即時找到適合的車位。
在上海這種大城市，停車困難是很多人的問題，尤其是老舊社區夜間停車需求旺盛，先前政府推出《關於促進本市停車資源分享利用的指導意見》，也讓社區周邊符合條件的道路可在夜間開放停車，商務辦公樓、政府機關、國有企業閒置的停車資源可以提供錯時共用。預計「十三五」期間，可因此釋放3萬個共用車位。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。