上海停車APP結合政府資料庫 可即時找車位

《新聞晨報》報導， 今年上海將建成50個共用停車示範點，其中包括商業性停車場、事業單位、企業單位、學校、醫院等各個不同性質場所的停車場，推出「上海停車APP」平台，開始作資料對接。

未來，上海車主可查找停車場狀況，並通過錯時、定時、預約等方法，實現錯峰停車。

用這個APP，停車人的停車起始時間、結束時間、停車費、停車庫總車位情況、車位佔用情況等都會即時輸入上海市交通委的平臺中，並讓車主可以即時找到適合的車位。

在上海這種大城市，停車困難是很多人的問題，尤其是老舊社區夜間停車需求旺盛，先前政府推出《關於促進本市停車資源分享利用的指導意見》，也讓社區周邊符合條件的道路可在夜間開放停車，商務辦公樓、政府機關、國有企業閒置的停車資源可以提供錯時共用。預計「十三五」期間，可因此釋放3萬個共用車位。

(旺報)