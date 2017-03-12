外交日程安排密集 安倍晉三持續地球儀外交

安倍繼續「地球儀外交」。據日本共同社12日報導，日本首相安倍晉三今年春季的外交日程安排相當密集。13日將與來訪的沙地阿拉伯國王薩勒曼舉行領袖會談；16日會見首次到訪的美國國務卿提勒森；19日啟程赴歐洲出訪德、法等國。美國副總統彭斯將於4月訪日，隨後安倍將出訪俄羅斯，5月下旬他還將出席在義大利西西里島舉行的日美歐七國集團（G7）峰會。

(旺報)