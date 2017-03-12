改當中醫獲學術肯定 葉蔻眼淚都要滾出來
低音歌后葉蔻改當中醫師，今天獲頒中醫藥優秀學術著作獎，她以治療失眠為題，論文收到國際期刊認可當下，她反倒興奮三天睡不著，感動直呼「眼淚都滾出來了」。
歌手葉蔻卸下明星光環，以本名陳懿琳當起中醫師，並發表學術論文獲國際期刊刊載，今天下午出席台北市中醫師公會活動，獲頒中醫藥優秀學術著作獎。
她以中草藥治療憂鬱症與失眠為論文主題，作品送審半年期間，每刻對她而言都是煎熬，常三更半夜聽到手機有訊息聲，馬上查看是不是論文被錄用的捷報，笑說總算看到回信寫著「接受」時，興奮得三天三夜都睡不著，「感動到眼淚都滾出來，一直尖叫」。
葉蔻打趣表示，會一直上網看自己文章被人引用次數，「可以說是我這輩子最大成就，比起當藝人拿金曲獎、金鐘獎，這更有貢獻」。
她當初因學禪修與調養身體而接觸中醫，自此種下當中醫師心願。從醫兩年多，葉蔻坦誠當醫師比歌手辛苦吃力，舉凡針灸、幫病人抬腿等都得親自來，但她甘之如飴，也感念病人不會視她為藝人，能信任她的醫術。
儘管不再以歌手為專職，葉蔻表示，有大型或社會公益相關的演出，還是會登台演唱，5月將與金佩姍、紀露霞等人參加「2017金嗓金曲演唱會」，在母親節前夕獻唱。她笑說自從當醫生打扮都很樸素，媽媽還會心疼她，如今又能「穿漂亮」，她開心表示，音樂也是種療法，歡迎大家來聽她唱歌。1060312
(中央社)
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