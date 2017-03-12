施易男曾少宗上直播 大爆曲家瑞料

演員施易男、曾少宗日前到曲家瑞的工作室上直播，施易男回想多年前在實踐大學進修就耳聞曲家瑞，沒想到後來她出道；曾少宗則爆料，曾在路上看到曲家瑞和小鮮肉騎Ubike約會。

施易男、曾少宗日前到曲家瑞工作室上直播，宣傳新戲「積木之家」，一開場曲家瑞就要他們用「積木」拚出對方的樣子，曲家瑞拼施易男，挑選了兩塊不同大小的積木當眼睛，施易男大笑，「妳怎麼知道我大小眼」，氣氛歡樂。

兩人都是第一次正式與曲家瑞見面，施易男回想多年前在實踐大學進修室內設計課，耳聞過曲家瑞，後來她就出道。曾少宗爆料，「第一次見到曲老師，她跟一位小鮮肉在東區騎ubike約會，我當時正要租車，還有跟妳打招呼」。

曲家瑞在直播中也發表她獨到的「鑰匙算命」，施易男、曾少宗，及工作人員共拿出四串匿名鑰匙讓她分析。

曲家瑞表示，鑰匙很重的人內心有強大的責任感，掛太多鑰匙表示方向太多，什麼都會反而增添選擇上的不確定性，施易男大呼神準，「我小時候得到老師的評語是『多才多藝，但欠專一』」。

曲家瑞解密曾少宗的鑰匙太多環環串在一起，雖然方便管理，相對也是干擾，尤其是感情，鐵口直斷他桃花滿天飛，聽得讓曾少宗現場立刻拆環。1060312

(中央社)