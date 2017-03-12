國防部QDR曝光 未見資電第四軍種

我要評比

國防部16日將向立法院提出「4年期國防總檢討（QDR）」，內容分為7章25節，而根據今天曝光的內容，未見民主進步黨大選前在國防藍皮書中主張成立的資電戰第四軍種。

依法國防部應在新總統上任後10個月內公布的「4年期國防總檢討」（QDR），國防部將在16日向立法院報告QDR。

民主進步黨在總統選舉前提出國防藍皮書，主張資電網路部隊獨立成為第四軍種，軍種司令位階比照三軍上將司令，防範與反制組織性駭客與恐怖分子網路攻擊。

總統蔡英文上任首次的QDR分為7章25節，第一章戰略環境分為亞太安全環境、台海軍事情勢以及國防安全挑戰，第二章戰略指導分為國防戰略、軍事戰略、國防產業發展戰略。第三章戰力整建分為建軍規劃、戰力整合、精進武獲、財力規劃。

第四章國防改革分為完備募兵制度、優化人力素質、提升軍人形象、照顧官兵福利、精實國防法制、推動業務簡化。第五章國防產業分為國防科技研發、武器自研自製、國防產業發展。第六章護民行動分為執行災害防救、確保海洋權益、支援緊急救援。第七章友盟合作分為國際軍事交流、國際人道救援、國際反恐合作。

報告指出，兩岸軍力持續失衡，國軍無法在數量與中共軍備競賽，必須在素質上爭取優勢。因此在強化資通電戰力、革新武獲管理、精進戰備訓練、編設國防事務專員等改革措施，提升國防人力素質。

報告提到，在戰略環境的亞太安全環境中，因美國亞太政策是否調整未確定，均牽動亞太安全及我國的生存發展。在台海軍事情勢上，中共持續挹注高額國防經費，加速國防與軍隊現代化，大幅提升兵力投射，已引起周邊國家疑慮，對亞太穩定造成不利影響，並威脅我國防安全。

在國防安全挑戰上，近年來我國面對國防財力成長有限，兵力來源緊縮、先進武器籌獲不易、網路資安威脅嚴峻，國防意識趨淡及複合型災害興起等挑戰，需加以正視及審慎應對。

報告指出，在軍事戰略上為防衛固守，確保國土安全：強化資通電作戰能力，確保作戰指管及關鍵基礎（資訊）設施安全，提升戰力保存成效，以增進聯合反制及防衛戰力，並結合全民防衛總體力量，利用海峽天塹，構築多層次防禦縱深，強化作戰持續力，以達「戰略持久」目標。

國防部日前提出重層嚇阻概念，報告指出，為運用重層嚇阻手段，達成防衛固守之目的，以創新不對稱作戰思維，發揮聯合戰力，使敵陷入多重困境，嚇阻期不致輕啟戰端。倘敵仍執意進犯，則依「拒敵於彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸」之用兵理念，對敵實施重層攔截及聯合火力打擊，逐次削弱敵作戰能力，瓦解其攻勢，以阻敵登島進犯。

報告提到，建軍規劃為強化戰力保存及資電綜合戰力，規劃籌獲具垂直或短場起降等功能之新式戰機，提升防空飛彈能量，推動潛艦國造，啟動各型艦艇更新計劃，整建岸置機動飛彈、反空機降與無人飛行系統不對稱武器裝備。1060312

(中央社)