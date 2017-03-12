韓國大選民調：文在寅遙遙領先

南韓總統朴槿惠被彈劾下台後，需在60天內改選。據韓聯社和KBS電視台共同委託民調機構Korea Research進行的下屆大選民意調查結果顯示，南韓最大在野黨共同民主黨前黨首文在寅以29.9%的支持率遙遙領先，同黨籍忠清南道知事安熙正獲得17.0%位居第2。

代總統黃教安以9.1%躋身三甲，但支持率較前一次調查（2月5-6日）下降2.1個百分點，民主黨籍城南市長李在明和國民之黨前黨首安哲秀以9.0%和8.4%支持率分列第四和第五。

調查顯示，文在寅不論是與其他政黨候選人進行兩者對決還是三者相鬥，支持率都遙遙領先。從兩者對決來看，在與代總統黃教安的對決中，文在寅的支持率為56.4%，黃教安為22.8%。與前一次調查資料相比，文在寅支持率上升4.1個百分點，黃教安下滑0.8個百分點。在與慶尚南道知事洪准杓的對決中，文在寅為57.3%，洪准杓為16.1%。在與國民之黨前黨首安哲秀的對決中，文在寅為45.7%，安哲秀為32.3%，兩者差距較2月6日的調查結果拉小5.4個百分點。

(旺報)