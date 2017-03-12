限韓令升級 韓旅遊業者求助政府
香港信報報導，韓聯社今（12）引述首爾市政府消息稱，由於南韓計劃在當地設置「薩德」反導彈系統，導致中國停售南韓旅遊產品等，令南韓旅遊業蒙受損失，市政府將聯同政府有關部門，最快於本月底推出應對措施，具體包括提供稅收優惠、發放僱用補貼等。
首爾市政府日前邀請旅遊業相關人士舉行會議，聽取旅遊業申訴有關的損失及相關建議。會上，旅遊業人士要求政府採取減免財產稅等措施，並提供緊急資金援助等。
行政自治部一名負責人表示，在中國遊客大減導致南韓各地區旅遊業面臨危機的情況下，為鼓勵更多本國國民利用境內住宿設施，政府正考慮向降低住宿費的住宿設施，提供減免財產稅等優惠。另外，為防止中國反「薩德」措施導致大批勞動者失業，首爾市政府還考慮向旅遊業發放緊急聘用補貼。
據中國當地旅遊業消息，中國國家旅遊局本月初下午召集北京多家旅行社，以口頭方式下令禁止銷售所有南韓遊產品。鑑於中國遊客中有六七成是透過中國當地旅行社訪韓，南韓旅遊業或因此受到重創。
(工商)
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