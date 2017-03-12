習近平：加快建立軍民融合創新體系

新華社報導，大陸國家主席習近平今（12）日下午出席十二屆全國人大五次會議解放軍代表團全體會議時強調，立足經濟社會發展和科技進步的深厚土壤，順勢而為、乘勢而上，深入實施軍民融合發展戰略，開展軍民協同創新，推動軍民科技基礎要素融合，加快建立軍民融合創新體系，下更大氣力推動科技興軍，堅持向科技創新要戰鬥力，為我軍建設提供強大科技支撐。

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