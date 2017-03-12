超越宗教的極致藝術 張駿逸領看唐卡門道

世界宗教博物館邀請前蒙藏委員會委員長、政治大學民族學系副教授張駿逸主講《唐卡藝術的奧秘與門道》。（葉書宏翻攝）

世界宗教博物館將於4月9日至6月4日展出「悲智境相：洛桑龍達上師‧青海熱貢唐卡藝術展」。由《唐卡藝術的奧秘與門道》講座揭開序幕，邀請蒙藏委員會前委員長、政治大學民族學系副教授張駿逸主講，讓民眾一窺唐卡藝術堂奧。

張駿逸從青藏高原特殊的高海拔地理環境說起，人們隨時面臨死亡威脅，養成對周遭自然環境的敬畏與崇拜，醞釀了宗教發展的有利條件。接著再有系統的說明藏族宗教發展的歷史，不論是前弘期或後弘期佛教的宗教領袖、特色或影響，中間穿插有趣的神話傳說，讓聆聽者聽得入神。

藏傳佛教提供當地民眾心靈依靠，也影響了政治、建築、哲學、文化與藝術等各方面。張駿逸也從繪畫藝術的角度看藏傳佛教的宗教文化函。他說，在佛陀出生後的五百年之間都處在「無佛像時代」，當時供奉足印、法輪、蓮花座之類的石雕，代表佛陀的形象。隨著亞歷山大東征開始有了變化，才有具體的佛像出現，演變為犍陀羅藝術與茉菟羅藝術。

唐卡指藏式的平面卷軸繪畫，方便攜帶收藏，是藏族傳統文化獨特的繪畫形式，題材多為藏傳宗教、歷史、文化，也有生活習俗、天文曆算、醫學藥用等多樣題材，兼具信仰表現、藝術及教育、生活、社會互動的實用價值。張駿逸分析，唐卡之所以在西藏產生，並歷久不衰，與唐卡內容多是諸天神佛有很大的關連。

唐卡濃郁的宗教色彩和獨特的藝術風格，讓許多民眾相當喜愛，尤其在2006年被中國列入國家首批非物質文化遺產後，市場熱度更迅速飆升。想要觀賞色澤鮮豔、璀璨奪目的唐卡，或親近神聖神佛的宗教藝術，「悲智境相：洛桑龍達上師‧青海熱貢唐卡藝術展」不啻為最佳管道。

難得的是，不論是唐卡現場示範或繪製前的沙壇城製作，都將世界宗教博物館完整呈現，並規劃多場專題演講與工作坊，歡迎民眾報名參加。

(中時)